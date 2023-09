Christ Tamaya recadre le Prophète Elie Padah après l’accident de Roseline Layo

Une prophétie d’Elie Padah avait révélé la mort de la chanteuse Roseline Layo. Cette déclaration n’a pas été appréciée par la Prophétesse Christ Tamaya. Dans une sortie médiatique, la servante de Dieu a répondu au Prophète.

Christ Tamaya répond à Elie Padah après l’accident de Roseline Layo

La Prophétesse Béatrice Anékoré alias Christ Tamaya défraie à nouveau la chronique. Cette servante de Dieu qui affirme être la réincarnation du Christ s’est invitée dans l’affaire Roseline Layo. La sortie du Prophète Elie Padah qui avait prédit la mort de la jeune chanteuse ivoirienne n’est pas du goût de la Prophétesse. Parce qu’elle trouve que la démarche de l’homme de Dieu n’a été correcte.

De ce fait, il était opportun pour elle de se prononcer et d’adresser un message direct à Elie Padah à travers un post le vendredi 1 septembre sur sa page Facebook. ‘’La présence de Roseline Layo n’est pas nécessaire. Le plus important est de transmettre le message. Et si Roseline ne vivait pas en Côte d’Ivoire, que ferais-tu? Il existe plusieurs moyens de communication, il faut t’en servir que d’exiger sa présence. On peut également faire la consultation prophétique à distance. Peux-tu demander à un Président de la République de te rencontrer? La réponse est non à cause du mythe autour de lui. C’est pareil pour les stars ou les célébrités. Roseline est une artiste chanteuse. Elle a créé un peu de mystère autour d’elle et c’est normal. Aussi, elle ne te connaît pas’’, réagit-elle.

Cependant, Christ Tamaya a pris fait et cause pour Roseline Layo tout en indiquant la voie normale à suivre pour le Prophète. ‘’Donc elle ne peut pas te faire confiance. Elle a également le droit de refuser de te rencontrer. C’est un système d’auto-protection et Dieu ne peut la punir pour sa méfiance. Tu refuses de transmettre le message au père et au mari de Roseline. Même en inbox, tu dis niette. Mais en même temps, tu la menaces de verser l’information sur les réseaux sociaux. Quelle incohérence! Si le message était vraiment personnel et confidentiel, Dieu allait lui parler directement sans passer par une tierce personne. Arrête de la poursuivre avec tes révélations. C’est pas forcé, ton attitude est un harcèlement. Sache que son accident n’a rien avoir avec le refus de te rencontrer. Dieu ne peut s’irriter et être furax pour des futilités’’, précise-t-elle.