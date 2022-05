Comment se positionner face à nos traditions?

Le continent est un savant mélange entre modernité et tradition. La religion est souvent mélangée aux traditions, car elle est à la base des mythes, des coutumes, des croyances, de la morale, des pratiques et des relations sociales dans bon nombre de pays en Afrique… L’infini respect des paroles ancestrales est souvent évoqué pour perpétuer des pratiques parfois douteuses, mais comme rien n’est immuable, il faut engager la conversation. C’est le choix de nombreux jeunes qui remettent parfois en cause la tradition sans la renier. Quelle est la place des rites, us et coutumes chez les jeunes sahéliens ?

