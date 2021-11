Conférence sur la Libye: «l’absence de certains chefs d’État n’est pas de très bon augure»

Une conférence internationale sur la Libye se tient ce vendredi à Paris pour tenter d’aider le pays à retrouver la stabilité, avec comme première étape la bonne tenue de l’élection présidentielle prévue le 24 décembre.

Le scrutin présidentiel et les élections législatives, qui doivent se tenir un mois plus tard, restent très incertains alors que les tensions entre camps rivaux se ravivent. Plusieurs milliers de mercenaires russes, syriens pro-turcs, tchadiens et soudanais sont encore présents en Libye, selon l’Élysée. Les chances de succès de la conférence de Paris sont jugées très incertaines par les experts après les conférences de Berlin 1 et 2. L’analyse de Roumiana Ougartchinska, journaliste d’investigation, spécialiste de la Libye et coauteure du livre Pour la peau de Kadhafi (éditions Fayard).

