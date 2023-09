Congo : l’opposition propose une transition démocratique

C’est ce qui ressort d’une conférence de presse organisée vendredi 15 septembre dernier, par l’Alliance pour l’alternance démocratique en 2026.

L’Alliance pour l’alternance démocratique en 2026 (2AD2026), une plateforme de l’opposition congolaise, a organisé, ce vendredi 15 septembre, une conférence de presse. Elle affirme que le pays se trouve dans ce qu’elle appelle « un marasme politique et économique ». Face à la presse, Destin Gavet, le président de cette plateforme qui regroupe trois formations, a été très critique. Il n’a pas mâché ses mots. Pour lui, tous les voyants du pays sont au rouge : l’économie du pays reste dépendante du Fonds monétaire international et l’inflation demeure forte. Pour lui, la situation est chaotique : « Aujourd’hui au Congo, rien ne marche du tout : il y a la confiscation des libertés fondamentales ; un régime qui piétine tout avec une élite corrompue qui domine un peuple très affamé

», a-t-il détaillé. Pour éviter ce qu’il appelle « des solutions extrêmes », Destin Gavet propose : « Nous avons tendu la main au président Sassou pour que nous allions vers une transition, afin de mettre toutes les institutions à plat, parce que ce sont des institutions qui sont issues de la tricherie, car les élections au Congo n’ont jamais été libres, équitables et transparentes », a-t-il expliqué. La transition qu’il propose serait de deux ans au terme de laquelle sera organisée une élection à laquelle le président Sassou Nguesso ne prendrait pas part.