Coopération Burkina Faso-Côte d’Ivoire : un nouvel ambassadeur au Burkina Faso

(Ouagadougou, 11 janvier 2022). Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu en fin de matinée, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire auprès du Burkina Faso son Excellence Monsieur Lamine Ouattara.

Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont conclu un traité d’amitié et de coopération (TAC) en juillet 2008 pour renforcer leur coopération déjà existante avec la Commission Mixte de Coopération qui servait de cadre de suivi de leurs relations de partenariat. Depuis, neuf (9) Conférences au Sommet se sont tenues de façon alternative en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, dont la dernière a eu lieu du 25 au 28 juillet 2021 en République de Côte d’Ivoire.

L’arrivée du nouvel ambassadeur Lamine Ouattara renforce davantage cette coopération. Il a exercé au Ministère de la Culture en qualité d’adjoint au directeur régional de la culture d’Abengourou de 1987 à 1996.

Monsieur Ouattara a occupé plusieurs autres fonctions dont celles de conseiller de 2016 à 2019 et de Chargé d’Affaires par intérim de mars 2019 à janvier 2020 de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Arabie Saoudite.

Il a pour résidence à Ouagadougou.



Direction de la communication de la présidence du Faso

Comments

comments