Coopération : le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers disposés à accompagner le Burkina Faso

Le président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré ce matin le corps diplomatique, ainsi que les organisations internationales et inter-africaines, et les partenaires techniques et financiers.

Les échanges ont porté essentiellement sur les raisons du changement politique intervenu au Burkina Faso.

« Le chef de l’Etat nous a expliqué tout ce qui s’est passé et surtout il a donné sa vision pour le futur du pays » a souligné à la presse l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jian, doyen du corps diplomatique.

Selon l’ambassadeur chinois, les partenaires techniques et financiers ainsi que les diplomates ont rassuré le chef de l’Etat de leur accompagnement au Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, pour la construction d’un Burkina nouveau.

« J’ai aussi rassuré que tous les partenaires vont apporter leur contribution et rester solidaires et fraternels pour que nos pays amis puissent ramener le plus vite possible la paix, la sécurité surtout », a conclu l’ambassadeur.



Direction de la communication de la présidence

