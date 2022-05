COP 15: Adjoumani plaide pour une plus grande accessibilité aux fonds du FIDA

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a plaidé jeudi 12 mai 2022, pour une plus grande accessibilité de la Côte d’Ivoire aux appuis du Fonds international de développement agricole (FIDA).

En marge de la COP 15 sur la désertification qui se tient du 09 au 20 mai en terre ivoirienne, il a fait le plaidoyer lors d’une audience avec la vice-présidente de l’institution, Jyotsa Puri, à son cabinet.

Le ministre d’Etat a déploré la lourdeur des procédures pour accéder aux fonds souhaitant des discussions entre les deux parties pour l’assouplissement des conditions d’accès auxdites ressources.

« Il ne sert à rien d’avoir des moyens alors qu’on a des difficultés à mettre en pratique son exécution », a-t-il relevé, reconnaissant qu’il y a eu des incompréhensions dans le passé du fait que les projets octroyés par le FIDA à la Côte d’Ivoire n’étaient pas exécutés à temps.

« Il y a avait une lenteur dans l’exécution des projets et cela a fait que nous avons baissé au niveau du FIDA. Vous pouvez nous faire confiance et nous engager dans le processus tel que c’était avant », a souhaité M. Adjoumani promettant que son département est prêt à suivre le rythme que le FIDA et l’Etat de Côte d’Ivoire demandent.

La vice-présidente du FIDA, Mme Jyotsa Puri, s’est réjouie de ce cadre d’échanges qui témoigne de l’engagement de l’institution à la Côte d’Ivoire pour son rôle leader dans le secteur agricole.

Institution spécialisée du système des Nations Unies fondée en décembre 1977, le FIDA a déjà financé 16 projets majeurs en Côte d’Ivoire.

Les responsables d’Oberthur solutions échangent avec Adjoumani

Outre ces échanges dans le cadre de la COP 15, le ministre d’Etat a accordé d’autres audiences à divers hôtes notamment aux responsables de l’entreprise française Oberthur solutions pour la sécurisation des actes de propriétés foncières rurales

