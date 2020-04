Coronavirus: le président Magufuli explique pourquoi la Tanzanie ne peut pas se verrouiller

«La Tanzanie, comme la Suède, a refusé de bloquer ou d’appliquer des mesures de distanciation sociale» Le président tanzanien John Ponbe Magufuli a déclaré que s’il procédait à une forme quelconque de verrouillage, les États voisins en souffriraient le plus. Il a déclaré que de nombreux pays dépendent du port de Dar-es-Salaam tels que la Zambie, le Burundi, la RDC, le Rwanda, l’Ouganda et le Malawi. “Comment auront-ils accès au carburant en ces temps difficiles?” “Comment leurs ambulances fonctionneront-elles et déplaceront-elles les malades?” Magufuli a également refusé d’appliquer des mesures de distanciation sociale contre les églises et les mosquées en disant que les gens devraient être autorisés à se réunir et à prier et a autorisé de telles réunions. «Nous devons continuer à nous rassembler pour aider à prier pour la nation». dit-il lors d’un autre rassemblement d’église. Il a également déclaré que des secteurs clés tels que l’agriculture ne devraient pas être affectés ou fermés et que leurs travailleurs devraient être autorisés à travailler. «Les agriculteurs doivent continuer de croître Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si je vous disais à tous de rester à la maison? » «La production s’arrêterait alors que nous aurions encore besoin de plus de nourriture.» Il a encouragé les membres de l’église à continuer de prier pour le pays. La Suède et la Tanzanie ont refusé d’appliquer des mesures strictes de distanciation sociale ou de verrouillage.

