Côte d’Ivoire : 2 ans après sa mort, Akissi Delta rend hommage à Léonard Groguhet

À l’âge de 82 ans, l’acteur ivoirien Léonard Groguhet est décédé, laissant sa « fille » Akissi Delta dans un chagrin perpétuel. À l’occasion du deuxième anniversaire de sa disparition, la productrice a honoré sa mémoire.

Il y a deux ans, Léonard Groguhet, une icône de la véritable culture populaire en Côte d’Ivoire, a tiré sa révérence à l’âge de 82 ans. Sa fille Akissi Delta, qui incarne ce rôle dans la série « Ma famille », lui a rendu un émouvant hommage. En effet, elle a exprimé sa tristesse en disant : « J’aurais souhaité te dire combien je me sens chanceuse de t’avoir croisée sur mon chemin, et à quel point j’aurais aimé t’entendre poser affectueusement la question, ne serait-ce qu’une dernière fois : ‘La vieille, comment ça va ?’. »

Dans les années 70, Léonard Groguhet était un acteur qui a formé de nombreux jeunes comédiens, dont Akissi Delta, qui ont réussi à s’imposer dans le monde du divertissement. Elle est partie de rien et a poursuivi son rêve aux côtés d’un homme plein de talent. Elle a déclaré : « J’aurais surtout aimé te dire, avec une grande joie au cœur, que Delphine, la petite servante de maison qui, en 1977, a suscité de te rencontrer en personne pour la première fois, courait dans tous les sens pour te servir à boire sur un plateau, celle à qui tu as offert à ton tour la chance d’une vie sur un plateau de tournage, a été humblement acclamée par de nombreux chefs d’État d’Afrique en recevant le Prix de l’Excellence de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest dans la catégorie des Arts et des Lettres (sous-catégorie cinéma) il y a deux ans. »

Poursuivant, elle a ajouté : « J’aurais aimé te dire que la diligence et la rigueur dont j’ai été témoin tout au long de ton parcours m’ont été extrêmement utiles dans la vie en général et dans mon travail en particulier. Elles m’ont permis de visiter des endroits magnifiques à travers le monde, ce que je n’aurais jamais imaginé. »

– Publicité-

Profondément touchée par la perte successive de quatre acteurs de la série « Ma Famille », Delta est désormais l’occasion de leur rendre hommage. Elle a conclu en disant : « J’aurais voulu te dire que sans toi, il n’y aurait pas eu d’Akissi Delta, et par conséquent, jamais de séries ‘Ma Famille’ et ‘Ma Grande Famille’. Merci pour tout J’aurais tant de choses à te dire, papa… À ma grande famille mondiale, je vous exhorte à rendre hommage à vos bienfaiteurs, et je vous prie de m’aider à rendre un digne hommage posthume à mon père, Léonard Groguhet, et à ma mère, Anne-Marie Pokou. »