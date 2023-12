Côte d’Ivoire : Adou Richard Christophe distingué pour ses actions de lutte contre le terrorisme

Cette distinction a été remise par l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, lors d’une cérémonie à la résidence de France à Abidjan. En exprimant sa gratitude envers la France pour son soutien précieux en matière de sécurité et de justice, Adou Richard, qui a dirigé le parquet d’Abidjan pendant une décennie, a souligné la gravité du terrorisme. Il a souligné que cette menace représente un sérieux péril pour la paix, la sécurité, et le développement socio-économique en Côte d’Ivoire et au Sahel.

De plus, Adou Richard a insisté sur la nécessité de réponses coordonnées à l’échelle nationale et internationale face à cette menace complexe. Il a salué la collaboration de longue date entre la France et la Côte d’Ivoire, particulièrement dans les domaines de la défense et de la sécurité, soulignant le besoin de coordination, de partage d’expériences, de formation et de renseignement.

Ce magistrat, ayant exercé pendant une décennie en tant que procureur de la République de Côte d’Ivoire, a également dirigé la cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme (CSEILT). En juin dernier, il a été nommé conseiller au conseil constitutionnel ivoirien.