Côte d’Ivoire : Bolloré Transport & Logistics inaugure une nouvelle station d’empotage pour le Cacao à San-Pedro

Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a investi cette année, dans la construction d’une nouvelle station d’empotage pour le cacao, annonce communiqué transmis à Abidjan.net.

Située dans la zone portuaire de San Pédro, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, elle a été inaugurée le 13 mai 2022.

Cette infrastructure entièrement robotisée et automatisée viendra accélérer les opérations d’empotage et favorisera une meilleure fluidité du processus d’exportation des fèves de cacao en vrac, offrant ainsi une plus grande compétitivité au port de San Pédro, qui demeure le premier port mondial pour l’exportation du cacao.

Grâce à un investissement d’un milliard de FCFA, cette nouvelle station d’empotage permettra également à Bolloré Transport & Logistics d’améliorer sa qualité de service, avec un potentiel d’accroissement de 30 à 50 % du volume de cacao traité à ce jour, sur cette base logistique. Elle bénéficiera en outre à toute la chaine de transport maritime (armateur, acconier, transitaire, transporteur, etc.…), de la communauté portuaire de San Pédro.

Pour les producteurs de cacao, cette nouvelle plateforme logistique va engendrer une réduction du temps d’attente des camions brousse au niveau des usines de mise en condition du cacao pour l’exportation, une meilleure rotation et un gain en productivité. Elle va notamment permettre d’accroître davantage l’attractivité de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes.

« Avec cette nouvelle station d’empotage, Bolloré Transport & Logistics Côte d’’Ivoire poursuit son plan d’actions pour moderniser ses outils logistiques et soutenir le développement des filières agricoles fleurons de l’économie ivoirienne. Grâce à notre savoir-faire et longue expérience, nous sommes en mesure d’apporter des réponses concrètes aux problématiques logistiques de nos clients exportateurs et de les accompagner efficacement. », a déclaré Joël HOUNSINOU, Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire.

Au travers de cet investissement, qui porte à 3 le nombre de stations d’empotage dédié au cacao construites par Bolloré Transport & Logitics, dont 2 dans la zone portuaire d’Abidjan, l’entreprise consolide son leadership sur la logistique des produits agricoles. Ses activités, génératrices de valeur, ont d’autre part permis de créer 100 emplois directs et 1000 emplois indirectes.

Comments

comments