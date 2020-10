Côte d’ivoire: DÉCÈS DE SANSAN KOUAO, Laurent Gbagbo rend hommage

Laurent Gbagbo rend hommage au plus grand planteur de Côte d’Ivoire

Communiqué suite au décès

du Camarade Sansan Kouao

Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, Président du Front populaire ivoirien (FPI), a le regret et la profonde douleur d’annoncer aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, à l’ensemble des démocrates et à la grande famille des planteurs de Côte Ivoire, le décès de M. Sansan Kouao, son Grand-frère, ami et camarade de lutte, Grand militant du FPI, Grand Planteur à Niablé, plusieurs fois lauréat de la Coupe nationale du Progrès, décès survenu le mercredi 30 septembre 2020 au Ghana, où il vivait en exil depuis avril 2011.

En cette douloureuse circonstance, SEM le Président Laurent Gbagbo et la Direction du Parti s’inclinent et saluent avec déférence la mémoire de l’illustre disparu. Ils adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles biologique et politique du camarade Sansan Kouao, ainsi qu’à toute la famille des planteurs de Côte d’Ivoire.

Le Président Laurent Gbagbo invite l’ensemble des militants et sympathisants du FPI, ainsi que l’ensemble des démocrates ivoiriens, à observer trois (3) jours de deuil, les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 octobre 2020. Il les appelle enfin à une mobilisation exemplaire pour un hommage mérité à ce digne fils de la Côte d’Ivoire, le moment venu.

