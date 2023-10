Côte d’Ivoire : Emma Lohoues décroche un gros contrat avec Netflix

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues aspire à atteindre des sommets dans sa carrière cinématographique. Aussi, elle s’est forgée une solide réputation auprès du public ivoirien au fil des années et s’est lancée dans la réalisation de films. Le mercredi 25 octobre, des informations diffusées sur la page Facebook « Fan club Emma Lohoues » ont ​​révélé qu’elle a conclu un partenariat important avec Netflix, le géant américain du streaming. « Félicitations à Emma Lohoues, pour avoir décroché le plus grand contrat télévisuel de sa carrière. La talentueuse actrice réalisera un film de grande envergure pour le géant américain Netflix, devenant ainsi la première réalisatrice ivoirienne et d’Afrique subsaharienne francophone à travailler avec Netflix. Un contrat d’une valeur de plus de 200 millions de FCFA. C’est ce que l’on appelle travailler en silence. Elle le mérite, » peut-on lire.

Ce partenariat révolutionnaire s’annonce comme un moment décisif dans le parcours professionnel de la jeune entrepreneure ivoirienne, et il porte également une grande promesse pour l’ensemble des talents africains. La collaboration d’Emma Lohoues avec Netflix ouvre la voie à une visibilité accrue du cinéma africain, voire ivoirien, à l’échelle mondiale. À présent, l’attente se tourne vers le film que l’influenceuse ivoirienne réalisera en partenariat avec Netflix.

En plus de ces apparitions significatives, la fille d’Eugène Premier, l’homme de Dieu, jouera aussi le rôle de « Peli » dans le long métrage intitulé « Les Sauvages », qui a été tourné à Abidjan. De plus, elle est reconnue pour son rôle dans « Aissa ». Sa performance a été couronnée de plusieurs distinctions, notamment le Prix de la Meilleure comédienne au Festival International du Film de Kouribga au Maroc en 2011.

Par ailleurs, le même rôle lui a valorisé le Prix de la Meilleure Actrice lors du 20ème Festival du Coq d’Or de Chine et du Festival des Cent Fleurs 2011 à Hefei, en Chine. Un plus tard, Emma a été honorée du Prix Cœur de Cristal lors du 28ème Festival International du Film d’Amour de Mons, qui s’est déroulé en Belgique.