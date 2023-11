Côte d’Ivoire: grosses querelles entre Apoutchou National et Ramatoulaye DJ

Un différend éclate entre Apoutchou National et Ramatoulaye DJ en raison des billets d’avion que le dernier devrait remettre au premier dans le cadre d’une prestation les samedi 28 et dimanche 29 octobre respectivement à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou.

Une querelle récemment apparue entre l’influenceur-chanteur Apoutchou National et l’humoriste Ramatoulaye DJ a révélé des tensions au sein du milieu du show-business ivoirien. Tout est parti des propos directs de Ramatoulaye DJ sur sa page Facebook. « Apoutchou National ne vient plus, reste à Abidjan. Merci pour le manque de respect, tu penses que c’est comme ça qu’on gère le show-business », a écrit l’humoriste.

Mais c’était sans compter sur la colère et la rage d’Apoutchou national. Le fils de la célèbre comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu, a vivement répondu aux paroles de son aîné dans un commentaire long et cinglant.

Apoutchou raconte les faits

« Attends, tu es sérieux là ? Tu penses que je suis à ta merci ? Depuis plus de 3 semaines, je cours après toi pour obtenir les billets. Tu m’envoies un billet le jour du départ, je ne dis rien. Je te demande le billet de mon manager, puis tu me dis que le promoteur ne répond pas à tes appels ? Est-ce une blague ou quoi ? Et ceux qui sont partis là-bas, qui a réservé leurs billets ? À un moment donné, même si je reste silencieux, respectez-moi.

Quand vous m’avez parlé du spectacle au Burkina, je vous ai bien dit que j’avais un autre engagement ce jour-là. Vous m’avez demandé d’annuler pour venir au Burkina, et j’ai accepté parce que je rêvais depuis longtemps de visiter ce pays. Tu vas rembourser l’argent que j’ai perdu ? Ou penses-tu que je suis assoiffé de voyages ? Pour accepter vos manques de respect ?

Pourquoi es-tu si méchant ? Viens dire la vérité, ou est-ce que tu as utilisé mes billets pour inviter tes amis ? Je suis un artiste, et tu me dois le respect. Je n’ai pas besoin de cet argent pour me nourrir, d’accord ? C’est juste le désir de découvrir un autre pays, car le Burkina fait partie des pays que je rêve de visiter. Tu es simplement méchant de faire un poste de cette manière, tu penses seulement à toi et non aux autres. »

Comme si cela ne suffisait pas, Apoutchou National, le protégé de Le Molare, a continué en expliquant les détails du contrat et les raisons pour lesquelles il n’a pas pu se rendre au Burkina Faso.

« C’est toi qui m’a manqué de respect… »

« C’est ça que tu appelles le show-business ? Donc, parce que je suis un nouvel artiste, je dois accepter d’être piétiné ? C’est toi qui m’a manqué de respect. Un voyage dans un autre pays pour une prestation, c’est une planification. On a signé le contrat il y a 2 mois. Lorsque nous avons signé, je t’ai dit que je voulais 3 billets, dont un en classe affaires et les 2 autres pour mon manager et mon chargé de communication. Tu as répondu : « Ok ».

Ensuite, tu m’as dit il y a deux semaines que vous prendriez seulement 2 billets, j’ai répondu : « D’accord ». Depuis 2 semaines, je cours après toi pour obtenir les billets, et c’est dans la nuit d’hier à aujourd’hui que tu m’envoies un billet. Je demande où est le deuxième billet pour mon manager, tu me dis que tu me l’enverras le matin. Je t’appelle fatigué et tu ne réponds pas. Je poste pour dire que je ne viendrais plus, et une minute après, tu me réponds : « Attends, c’est de qui tu veux te moquer, moi ? ». Tu as raison, c’est moi et non toi. »

Le chanteur ivoirien de Coupé-décalé, Kerozen, a été sollicité pour offrir deux spectacles au peuple burkinabé. Les concerts ont eu lieu le samedi 28 et dimanche 29 octobre, respectivement à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Ces événements, organisés dans le but de promouvoir la paix au pays des hommes intègres, ont été marqués par la participation de plusieurs autres artistes ivoiriens et burkinabés, tels que Ramatoulaye DJ, Manadja Confirmé et Apoutchou National.

Mais finalement, Apoutchou n’a pas pu s’y rendre en raison de l’inexistence des billets d’avion. Cette dispute a mis en lumière les problèmes de communication et de respect mutuel dans l’industrie du spectacle ivoirienne, soulignant l’importance d’une communication claire et d’un professionnalisme exemplaire pour éviter de tels désaccords à l’avenir.