Côte d’Ivoire : Le reggaeman Fadal Dey pleure sa maman

Fadal Dey, le reggaeman ivoirien issu d’une famille nombreuse, vient de vivre une douloureuse épreuve avec le décès de sa mère le mercredi 8 novembre à Man, des suites d’une longue maladie.

Le chanteur reggae, Ibrahima Kalilou Koné, connu plus sous le nom de Fadal Dey, traverse actuellement une période de chagrin inconsolable. Il a lui-même partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook le jour du décès, exprimant son deuil et rendant hommage à sa mère, Vanié Lou Dibinan, également appelée affectueusement Ma. Elle était originaire de la sous-préfecture de Maminigui dans le département de Zuénoula et avait 76 ans.

Contacté au téléphone alors qu’il se rendait aux obsèques à Man, Fadal Dey a révélé que sa mère était malade depuis deux ans, souffrant de plusieurs pathologies telles que le diabète, la tension artérielle et la colopathie. L’inhumation de la mère du chanteur, aussi orphelin de père depuis l’année 2000, aura lieu ce vendredi 10 novembre au cimetière municipal de Man après la prière de 13h à la mosquée.

De plus, Fadal Dey a indiqué que les cérémonies du 7ème et 40ème jours seront fixées ultérieurement. Suite à cette triste nouvelle, plusieurs célébrités de la scène musicale ivoirienne ont exprimé leurs messages de compassion à l’artiste reggae dans cette période difficile.