Côte d’Ivoire : Marie-Thérèse Houphouët-Boigny vivante et bien portante

Récemment, des informations erronées concernant la santé de Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny ont circulé. Nous tenons à rassurer le public en confirmant que ces rumeurs sont infondées. Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, icône bien-aimée de la Côte d’Ivoire, est en réalité en bonne santé.

Un démenti catégorique du décès de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny

Les rumeurs concernant le décès de Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny sont totalement fausses. Sa famille, ses proches et les sources officielles confirment que Mme Houphouët-Boigny est en vie et en bonne santé. Nous sommes conscients de l’importance de fournir des informations précises et dignes de confiance à notre public, c’est pour cela qu’Afrique-sur7.ci présente ses excuses à Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ses proches, aux autorités ivoiriennes et à ses nombreux internautes pour avoir relayé cette rumeur infondée.

Un héritage vivant

Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny incarne l’histoire, la culture et l’engagement de la Côte d’Ivoire. En tant que veuve du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, elle a joué un rôle vital dans le développement social, culturel et éducatif du pays. Sa contribution continue à influencer positivement la société ivoirienne.