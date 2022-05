Côte d’Ivoire: Max Lénine Zakpa, expert en crypto, forme en cryptomonnaie

Permettre aux personnes qui souhaitent se lancer dans la monnaie numérique afin de se perfectionner et de maitriser les outils nécessaires de la technologie de la crypto et particulièrement la monnaie virtuelle émise de pair à pair (actif numérique), sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d’un réseau informatique décentralisé », tel est l’objectif de cette journée de formation organisée par Crypto-Rush, une école ivoirienne de formation en crypto.

La formation a eu lieu le samedi 28 mai 2022 à Cocody-Angré Mahou. Plus d’une cinquantaine d’hommes et de femmes ont pris part à une séance d’apprentissage sur les rudiments de la monnaie électronique pour mieux affronter les nombreux défis qui se dressent devant eux dans l’utilisation de cette monnaie électronique.

Pour Max Lénine Zakpa, expert en crypto, la formation est la principale arme pour tous ceux qui veulent investir dans la monnaie virtuelle. « De peur que les populations aient une mauvaise image et surtout de mauvaises informations sur la cryptomonnaie, nous avons opté pour la formation des futurs investisseurs pour qu’ils soient mieux outillés », a indiqué le principal formateur de cette journée.

Max Lénine croit que « seule la formation pourra dissiper tous les préjugés au sujet de cette monnaie que je qualifie de ‘’monnaie du futur’’ ». Selon le fondateur de la première école de formation sur la cryptomonnaie, Crypto-Rush, 1% de la population mondiale reconnait cette technologie, et de nombreux pays à travers le monde l’utilisent déja.

Pour cela, il exhorte les Ivoiriens à s’approprier les outils fondamentaux de cette technologie pour la connaître mieux et surtout éviter de se faire arnaquer par des individus véreux. A la sortie de cette formation de plus de 5 heures, de nombreux participants ont indiqué avoir beaucoup appris. En outre, ils ont promis de continuer à se former pour mieux maitriser cette nouvelle technologie. Une autre formation, celle-ci à l’intention des experts, aura lieu les semaines prochaines, a précisé l’expert en crypto, Max Lénine

