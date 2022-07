Côte d’Ivoire : Plus de 300 accidents de la circulation survenus sur l’autoroute du nord au 1er semestre 2022.￼￼

Quelque trois-cent-vingt-deux (322) accidents de la circulation sont survenus sur l’autoroute du nord et ont été traités par les pompiers au premier semestre 2022 ( 1er janvier au 30 juin 2022), a appris Abidjan.net mardi de source officielle. Selon une note d’information du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), deux zones sur cette autoroute interpellent en termes de survenue d’accidents. Notamment, les zones de Pk18-40 ( nouvelle zone industrielle à forte circulation) et PK 100-160. Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13.000 blessés chaque année en Côte d’Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, le facteur humain est responsable de 95% des accidents de la circulation dans le pays.

