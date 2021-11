CÔTE D’IVOIRE: PROMOTION DE L’IMMORALITÉ À LA TÉLÉVISION, UN INTERNAUTE INTERPELLE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

C’est avec un cœur meurtri que je fais ce post pour attirer l’attention des responsables des télévisions ivoiriennes et de nos autorités compétentes afin de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe dans ce pays ces temps-ci.

Je veux parler de ces trucs qui sortent à chaque fois sur nos écrans.

Quelle valeur vous voulez inculquer à nos enfants ?

À mon humble avis, vous faites la promotion de la médiocrité.

Hier, c’était la promotion du viol, aujourd’hui, c’est la promotion d’homosexualité.

Quand je pense que vous nous faites payer par facture des taxes de redevance de télévisions et en retour vous enseignez de n’importe quoi à nos enfants-là, je dis non.

Je me rappelle que pour un simple passage de 10 min à la télévision pour faire la promotion de la culture de chez moi, vous nous avez fait payer entre 50 000 et 70 000 F.

Nos frères et sœurs qui se lancent dans la musique que vous appelez artistes en herbes pour faire passer leurs clips, vous fixez des prix exorbitants.

À un moment donné, il faut arrêter de se foutre des honnêtes citoyens.

Melv Le Sage

Comments

comments