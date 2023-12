Côte d’Ivoire : Roseline Layo pose un beau geste avant son concert

Roseline Layo s’est rendue dans le centre où elle a appris la couture à son arrivée à Abidjan. C’est une marque de reconnaissance pour la chanteuse envers celles qui l’ont formées. Partage d’expérience, présentation de ses trophées et offre de présents, étaient au rendez-vous.

La chanteuse ivoirienne, Roseline Layo sait se faire reconnaissante. Elle n’a pas oublié tout le parcours qu’elle a dû faire pour en arriver là aujourd’hui dans la musique. Les mélomanes ivoiriens se souviennent fièrement d’une de ses chansons l’auteure de l’album ‘’Elus de Dieu’’, disait comme cela : « J’ai quitté Man pour Abidjan en tant que couturière oh… ». En effet, après la ville de Man, elle a débarqué dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire où elle a continué sa formation en tant que couturière dans un établissement de formation féminin dénommé Centre Marie Eugénie de Cocody-Angré tenu par des religieuses.

Une dizaine d’année après et avant son concert le samedi 16 décembre à l’Esplanade du Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville, Roseline Layo a jugé bon de retourner le mercredi 13 décembre dans ce centre qui l’a formé pour rendre hommage à tous les moniteurs et monitrices. L’émotion était vive ce jour-là, parce que l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, était très émue d’y retourner et en partageant également son expérience aux jeunes filles de ce centre. ‘’Plus d’une décennie après, je retrouve le chemin du Centre Marie Eugénie de Cocody Angré, là où j’ai acquis les bases de la couture, revenir à cet endroit était très significatif pour moi, car je ressentais le besoin de partager mon parcours avec mes jeunes sœurs, de leur transmettre mon témoignage empreint de résilience, de persévérance et surtout de foi en Dieu, de leur montrer qu’avec de la détermination et de la foi, on peut surmonter les obstacles’’, s’est-elle exprimée sur sa page Facebook.