Côte d’Ivoire: un voleur bastonné à mort par la population, les faits

urLe 9 janvier 2024, une agence de transfert d’argent à Marcory Sicogi avait été le théâtre d’un braquage sanglant. Cette attaque a résulté en la mort de Gnépa Jean-Claude, employé de Global Finance, et du bandit K. Boukary, qui a été lynché par la population.

Le récit de cet événement tragique met en lumière une traque minutieuse, une tentative de résistance héroïque de la part de G. J. C, et l’intervention inattendue d’un automobiliste courageux. G. J. C, ignorant le destin qui l’attendait, quittait l’agence avec 15 millions de francs CFA dans un sachet noir. Ses mouvements étaient étroitement surveillés par les braqueurs, l’un d’eux attendant au bord de la route avec une casquette vissée sur la tête, probablement en train de recevoir des instructions par téléphone.

La tragédie s’est déroulée rapidement lorsque le bandit, armé et déterminé, a confronté G en exigeant le sachet d’argent. Face au refus catégorique de la victime, la situation a pris une tournure violente. Des coups de feu ont retenti sur la route, G. résistant jusqu’au dernier moment avant de succomber. Les braqueurs ont pris la fuite à moto, mais leur évasion a été entravée de manière inattendue.

Un automobiliste courageux, témoin de la scène, a soudainement bloqué la fuite des bandits à moto, perturbant leur plan. La situation a basculé lorsque la foule révoltée s’est lancée à la poursuite des criminels. K, l’assaillant à moto, a été rattrapé par des poursuivants athlétiques, scellant ainsi son destin tragique.

La panique a conduit à un lynchage public de K, dont la tentative désespérée de fuir dans le quartier populaire de Sicogi a abouti à une fin tragique. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues, récupérant K des mains de la foule, mais les sévices subis lui ont coûté la vie ultérieurement.