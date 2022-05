CÔTE D’IVOIRE: UNE ANCIENNE MISS MATHÉMATIQUE À LA NASA

Après 4 ans d’absence, Miss Mathématique revient pour une nouvelle édition. Le président de la commission du concours revient sur les antennes de 7info pour livrer toutes les informations relatives à cette édition.

La première bonne nouvelle qu’annonce Hilaire Attindehou, porte sur le sponsor de Miss Mathématique 2022. « C’est la première fois en 15 ans que nous organisons une cérémonie de lancement pour Miss Mathématique. C’est grâce au directeur général du Port autonome d’Abidjan qui a accepté de nous accompagner et de prendre tout en charge », s’est réjoui le président de la commission du concours d’excellence.

Le concours Miss Mathématique se donne pour mission de faire aimer les mathématiques aux élèves et d’y attirer le maximum de jeunes filles. Selon le promoteur, « À l’intérieur du pays, les élèves désertent les classes de terminales scientifiques. Avant, on y trouvait uniquement les filles, mais aujourd’hui même les garçons les fuient. L’objectif du concours c’est d’avoir plus de femmes dans les disciplines scientifiques ».

Promotion de l’excellence : 10 candidates à l’affût de Miss 2.0

Hilaire Attindehou est revenu sur les premières miss mathématiques. « Soumahoro Mouna, ancienne miss Mathématiques Côte d’Ivoire est aujourd’hui aux USA, à la NASA. Comme elle, nous voulons plus de femmes dans les sciences ».

Cette année, les épreuves du concours se dérouleront à Abidjan et à Yamoussoukro.

