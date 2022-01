Coup d’Etat au Burkina Faso: la France prend une importante décision

L’ambassade de France au Burkina recommande à sa communauté « d’éviter les déplacements non indispensables dans la journée et de ne pas circuler la nuit, dans l’attente d’une clarification », de la situation dans le pays.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique de la France au Burkina Faso a déclaré que la « situation reste assez confuse » à Ouagadougou ce lundi 24 janvier 2022. « Dans l’attente d’une clarification, il vous est recommandé d’éviter les déplacements non indispensables dans la journée et de ne pas circuler la nuit », indique l’ambassade qui souligne que « les deux vols Air France prévus ce lundi soir sont annulés ».

« Les écoles françaises resteront fermées le mardi 25 janvier. De nouvelles consignes vous seront adressées en fin de journée », lit-on dans le document.

La situation au Burkina Faso s’est soldée par l’arrestation du président Roch Kabore. Les mutins l’auraient d’ores et déjà appelé à démissionner. Ils ont pris d’assaut la télévision nationale et s’apprêtent à faire une déclaration. Dimanche, les mutins avaient brandi une liste de 6 revendications sur laquelle figurent entre autres, le départ des chefs de l’armée et des « moyens plus adaptés » à la lutte contre les djihadistes.

