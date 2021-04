Coup d’État au Tchad / La famille du Maréchal en déplacement vers le Cameroun

La Première Dame du Tchad, Hinda Déby Itno, est en fuite vers un pays voisin, a-t-on appris de plusieurs sources. Elle serait en compagnie de ses enfants.



Mardi, l’armée tchadienne a annoncé le décès tragique du président Idriss Déby. Selon la déclaration lue à la télévision d’État, le Maréchal du Tchad a succombé aux blessures reçues au front. L’annonce de son décès a secoué l’Afrique toute entière et plus particulièrement sa famille.

Son épouse, Hinda Déby Itno, qui a mouillé le maillot pour sa réélection, a pris un choc. Craignant d’éventuelles représailles, elle et ses enfants ont pris la fuite vers un pays voisin, le Cameroun, selon plusieurs sources. Très active lors de la campagne présidentielle, Hinda Deby Itno passe désormais discrète depuis l’annonce du décès de son époux.

Pôle central des opérations de lutte contre le terrorisme au Sahel, le Tchad inquiète depuis le décès d’Idriss Déby. Un Conseil militaire de transition dirigé par le fils du président défunt, le Général de corps d’armées Mahamat Idriss Déby, a été mis en place pour diriger le pays durant 18 mois. Ce Conseil aura également pour mission de défendre l’intégrité et la stabilité du pays. Les combats face aux rebelles en provenance de la Libye font rage et la situation reste tendue et complexe.

