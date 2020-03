Coup dure pour le Club Etoiles de Guinée Conakry qui vient de perdre Sept de ses joueurs

Le Club Etoiles de Guinée qui évolue en Ligue 2 a perdu sept de ses joueurs, décédés jeudi dans un accident de la circulation à Mamou, une ville située à plus de 400 Km de la capitale, Conakry.

Selon un témoin du drame, le minibus transportant les joueurs se serait cogné sur un arbre avant de finir sa course sur une colline. « On était obligé de découper l’engin pour faire sortir les corps et les autres blessés. Sur place, il y a eu 4 morts et les autres sont décédés en cours d’évacuation à l’hôpital de Mamou. Il y a eu plusieurs autres blessés », explique notre source.

Il faut noter que le Club Etoiles de Guinée se rendait à Kankan pour disputer un match contre le Club Karfamoriah comptant pour la 1ère journée de la Ligue 2.

atoo.ci

