Coupe de la CAF : Berkane et Mazembe dos au mur… Le programme des quarts de finale retour

Après la Ligue des champions, les quarts de finale retour sont au programme ce dimanche en Coupe de la Confédération.

Des rencontres décisives que le TP Mazembe et surtout la RS Berkane vont aborder non sans pression. Après le 0-0 ramené d’Egypte à l’aller, le TPM doit finir le travail à domicile face au Pyramids FC. Une victoire 1-0 suffirait aux hommes de Franck Dumas mais attention à la règle du but à l’extérieur qui les amènerait à se faire éliminer en cas de match nul sur un score autre que 0-0…

Pour Berkane, battu 2-1 en Egypte par Al Masry malgré sa supériorité numérique à 11 contre 9, la donne est encore plus simple : il faut impérativement gagner. Soit en s’imposant 1-0, soit en l’emportant par plusieurs buts d’écart. Une mission dans les cordes des hommes de Florent Ibenge, vainqueurs de la compétition en 2020.

A domicile, les Sud-Africains des Orlando Pirates devront également tenter de renverser la vapeur face aux Tanzaniens de Simba, victorieux 1-0 à l’aller, tandis que tout reste possible dans le derby libyen de Tripoli entre Al Ahli Tripoli et Al Ittihad après le 0-0 de l‘aller.

