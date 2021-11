Coupe du Monde 2022 : C’est confirmé, la bataille entre les Lions Indomptables et les Eléphants aura lieu à Japoma

La rencontre tant attendue par le grand public, Cameroun-Côte d’Ivoire se jouera au stade Japoma à Douala et aura lieu le 16 novembre à 19 h 00 GMT.

C’est confirmé, le dernier match du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 opposant les Lions Indomptables du Cameroun aux Eléphants de Côte d’Ivoire se jouera au tout nouveau stade Japoma de Douala, a annoncé kick442. Selon les responsables de la fédération camerounaise de football, le joyau d’une capacité de 50.000 places dans la périphérie de la ville de Douala accueillera le choc tant attendu par le grand public du football africain, entre les Lions Indomptables du Cameroun aux Éléphants de la Côte d’Ivoire. Le stade qui a été remis au gouvernement du Cameroun en 2020 est le principal terrain retenu pour les éliminatoires du Cameroun. Ce sera le troisième match international du Cameroun sur le site et les précédentes sorties sur le site ont donné lieu à une victoire et un match nul.

Ce stade a déjà abrité la rencontre Cameroun-Mozambique et compte 50 000 places, il servira donc une fois de plus au camerounais pour ce nouveau choc. Notons que pour le moment, la Côte d’Ivoire occupe la 1e place du groupe D avec 10 points, suivit de près par le Cameroun qui a 9 points. Les deux sélections n’ont donc pas droit à l’erreur, car ce match est considéré comme la finale du groupe D ou alors le Choc des Titans.

Melv Le Sage

