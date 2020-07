Covid-19/Assouplissement des restrictions : le Nigeria annonce la reprise de ses vols domestiques

Plusieurs pays africains entament la reprise des vols aériens, après trois mois de fermeture en raison de la Covid-19. Ainsi, après la Côte d’Ivoire et le Congo dont l’ouverture des frontières aux pays occidentaux a été faite le 1er juillet 2020, le Nigéria a annoncé que ses vols domestiques, reprendraient « qu’aux aéroports d’Abuja et de Lagos le 8 juillet, tandis que d’autres aéroports reprendraient leurs activités entre le 11 et le 15 juillet. » En attendant l’annonce de la date des vols internationaux. « La date des vols internationaux sera annoncée au moment opportun », a ajouté le ministre nigérian. Le gouvernement nigérian a fermé ses aéroports aux vols commerciaux le 23 mars, dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Il avait envisagé de rouvrir les aéroports à deux reprises, mais a abouti à des consultations plus larges.

