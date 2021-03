Crise au Cameroun: 10 terroristes ”combattants séparatistes” neutralisés par l’armée camerounaise (photos)

Une dizaine de combattants séparatistes ont été tués vendredi matin par l’armée dans la région du sud-ouest en proie à la crise anglophone depuis fin octobre 2016.

L’armée camerounaise a confirmé la mort d’au moins dix combattants séparatistes, à Mbonge -Kumba, dans le département de la Mémé.

La Mémé est un des six départements de la région du sud-ouest.

Selon la division de la communication du ministère de la Défense, sur renseignements, les “terroristes” ont été surpris par les forces de défense et de sécurité alors qu’ils organisaient discrètement la revue de leurs troupes.

“Nous avons été informés que des combattants séparatistes se cachaient à Mbonge. Quelques éléments du Bataillon d’intervention Rapide, ont été déployés sur le terrain pour leur demander de déposer les armes. Mais à la vue de nos forces de défense, ces hors-la-loi ont ouvert le feu, nos éléments ont riposté. Il n’y a pas de pertes dans les rangs de l’armée”, a déclaré une source au ministère de la Défense.

“Plusieurs blessés ont réussi à s’enfuir “, a ajouté le ministère de la Défense.

Des armes et munitions ont été récupérées. Et, le camp détruit.

Sur les photos consultées par Koaci, l’on peut voir au moins cinq corps des séparatistes au sol. Des armes sont posées à côté des corps.

Plainte

Par ailleurs, une plainte a été déposée par le gouvernement camerounais contre les principaux soutiens financiers des sécessionnistes basés aux États-Unis.

Le gouvernement camerounais demande à l’administration Biden, de déchoir de leur citoyenneté américaine, les soutiens des séparatistes basés aux États-Unis.

Dans un récent rapport rendu public le 15 mars 2021, Human Rights Watch condamne des actes criminels orchestrés par les sécessionnistes.

Selon cette ONG, “ces petits groupes se criminalisent de plus en plus et ils optent pour un système d’autofinancement à travers les rackets et les enlèvements contre rançon.”

Koaci

