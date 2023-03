Cyclone Freddy : la recrudescence de choléra inquiète l’OMS

Lors d’une conférence virtuelle de l’OMS à Genève, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique a alarmé sur la situation humanitaire actuelle créée par le cyclone meurtrier Freddy.

Au Malawi, à Madagascar et au Mozambique notamment, où l’on observe une recrudescence de maladies telles que le choléra en raison entre autres de l’absence d’abris, du manque de nourriture, d’eau potable, et d’hygiène.

“Le cyclone a laissé dans son sillage une situation humanitaire épouvantable. Plus de 300 facultés de santé, y compris des centres hospitaliers universitaires, ont été détruites ou inondées à Madagascar, au Malawi et au Mozambique, privant les communautés d’un accès adéquat aux services de santé. Les dégâts considérables, les inondations et les pluies torrentielles ont affecté plus de 1,4 million de personnes dans les trois pays et ont mis à rude épreuve les capacités des systèmes de santé.” a indiqué leDr Matshidiso Rebecca Moeti , Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Le Dr Matshidiso Rebecca Moeti a également mis en garde contre les “risques accrus pour la santé publique”. Dans l’ensemble, 12 pays d’Afrique sont concernés par ces flambées de choléra :”Nous avons expédié près de 184 tonnes de matériel de laboratoire, de traitement et d’autres fournitures médicales essentielles pour renforcer la riposte à l’épidémie de choléra et nous avons décentralisé cette opération de riposte dans les districts des points chauds…..” a-t-elle déclaré.

Le Malawi était déjà aux prises avec l’épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire lorsque la tempête est arrivée. L’épidémie a tué plus de 1 700 personnes et les autorités et les ONG craignent qu’elle ne s’aggrave.