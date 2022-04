Daloa est une ville du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’ouest. Chef-lieu du département homonyme et de la région du Haut-Sassandra, Daloa est située a 141 km de Yamoussoukro la capitale politique et à 383 km d’Abidjan la capitale économique.

Elle comptait 173 107 habitants en 1998, c’est la 3e ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire après Abidjan et Bouaké, et devant Yamoussoukro

