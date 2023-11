DAMANA PICKASS REND HOMMAGE À ABOUDRAHAMANE SANGARÉ : « IL IGNORAIT L’EXISTENCE DU MOT TRAHISON »

La délégation du parti, conduite par Damana Adia Pickass, 2e vice-président du CSP en charge de la Mobilisation de la Jeunesse et de la Fête de la Renaissance, s’est rendue au cimetière de Williamsville pour se recueillir sur la tombe de ce « grand homme », compagnon de lutte de longue date du président du PPA-CI, Laurent Gbagbo.

Hommage à Sangaré

Dans cette journée mémorable, Damana Adia Pickass a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe d’Aboudrahamane Sangaré, un homme dont l’engagement a « été inébranlable et dont la mémoire perdure au fil des années ». Lors de son discours, il a souligné que Sangaré ignorait tout simplement l’existence du mot trahison. Il était un homme de principe, un combattant pour la justice, la liberté, la solidarité et la réconciliation. Il a incarné l’intégrité, la détermination et la conscience.

Sangaré, c’est l’autre visage de la politique, celui qui refuse les compromissions et qui se tient droit dans ses convictions

« Sangaré Aboudrahamane, un Homme aux immenses qualités sociales et politiques, qui nous manque terriblement aujourd’hui. Il incarnait la loyauté, la fidélité, la sincérité, l’intégrité, la réconciliation et la démocratie. Il “ignorait l’existence du mot trahison. Sangaré, c’est l’autre visage de la politique, celui qui refuse les compromissions et qui se tient droit dans ses convictions.”, a déclaré Pickass.

Au-delà de cet hommage à Aboudrahamane Sangaré, Laurent Gbagbo a rendu hommage à tous les vaillants disparus, connus ou anonymes, qui ont donné leur vie pour la Côte d’Ivoire. Ce geste témoigne de la grandeur d’esprit de l’ancien président, qui continue d’inspirer les militants du parti.

Appel aux militants

Damana Adia Pickass a profité de l’occasion pour appeler tous les militants à se réarmer moralement et à poursuivre la lutte avec encore plus d’intensité et de détermination. Il a souligné l’importance de préserver la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la cause, tout en regardant vers l’avenir avec espoir.

Après avoir rendu hommage à Aboudrahamane Sangaré, la délégation s’est inclinée sur la tombe de Marcel Gossio, ex-dignitaire du Front populaire ivoirien pour honorer sa mémoire. Cette journée a marqué un moment de réflexion, de commémoration, et de renouvellement de l’engagement des membres du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire dans la poursuite de la lutte pour “un avenir meilleur” pour la Côte d’Ivoire.

