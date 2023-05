DE LA GLOIRE À L’ANONYMAT : L’INCROYABLE CHUTE DE ZOUGOULA KEVIN, EX-ATTAQUANT DU SÉWÉ SPORTS DE SAN-PEDRO

Parti au Dinamo Bucarest (Roumanie) après avoir brillé de mille feux au Sewé Sports de San-Pedro au début des années 2010, Zougoula Kevin a vu sa carrière dégringoler du jour au lendemain. A 35 ans, l’ancien prodige du football ivoirien évolue en troisième division de Côte d’Ivoire, dans le plus grand anonymat.

Grand attaquant ivoirien aux qualités techniques exceptionnelles, Zougoula Kevin a dominé la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 ivoirienne pendant trois saisons consécutives notamment de 2011 à 2013. C’est durant cette période que son club, le Sewé Sports de San-Pedro a régné en maître sur le championnat national avec trois titres consécutifs de champion de Côte d’Ivoire remportés de 2012 à 2014.

Du rêve à la désillusion !

Après avoir explosé sur la scène nationale avec 87 buts en 177 matches en Ligue 1, le garçon a effectué le grand saut en s’engageant avec le club roumain du Dinamo Bucarest. Buteur dès son premier match avec sa nouvelle formation, il prend confiance et voit la vie en rose. Mais la joie est de courte durée. En effet, Zougoula Kevin apprend plus tard que son transfert au Dinamo est annulé, à la suite d’un litige qui l’oppose à Diomandé Eugène, président du Sewé Sports de San-Pedro.

Sapé moralement après cette épreuve, Zougoula Kevin retourne en Afrique notamment au Burkina du côté de AS Douane. Sans revenus financiers conséquents, sa vie bascule.

J’ai constaté qu’elle avait libéré la maison qu’on habitait et est partie avec tous les biens

« Je gagnais 225.000f au Burkina. J’envoyais 125.000f à ma femme (restée en Côte d’Ivoire) et je gardais le reste pour mes besoins. Elle trouvait que ce que je lui envoyais était peu. Un jour elle a menacé de me quitter mais je ne l’ai pas prise au sérieux. Après quand je suis arrivé en vacances en Côte d’Ivoire, j’ai constaté qu’elle avait libéré la maison qu’on habitait et est partie avec tous les biens. On était mariés légalement sous le régime de la communauté de bien. Jusqu’aujourd’hui, je ne sais pas où elle se trouve », raconte avec amertume Zougoula Kevin sur NCI SPORT.