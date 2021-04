Décès du Maréchal du Tchad : Son assassin est connu et en fuite

Le G5 Sahel est supposé soutenir les actions des soldats français dans le désert.

Sa mise en oeuvre est une action conjointe du commandement opérationnel dirigé par le Général Nigerien Oumarou Namata.

Il a sous son commandement plus de 5000 hommes venant de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. La force travaille en collaboration avec la force barkhane. Son siège est à Bamako du Mali, après l’attaque du QG de Sévaré.

C’est après d’âpres négociations que Idriss Deby Itno a cédé sur l’autorité qui prend le Commandement de l’unité. Car pour lui, ce commandement devrait revenir au Tchad qui a lui seul, fourni 1200 hommes.

De fait, en marge du sommet de Pau (France) et partout où il le pouvait, Idris Deby faisait savoir son mécontentement sur la “pratique de financement” de la Force.

De quoi s’agit-il ?

Il a été annoncé en grande pompe un financement de plus de 420 millions d’€uro, soit la bagatelle de plus de 275 milliards de CFA. Mais la chose incongrue est que cette manne de la communauté internationale devait être ponctionnée dans les avoir des pays CFA, c’est à dire dans le compte de dépôt détenu à la Banque de France.

Le Nigeria a refusé de s’associer à ce qu’elle nomme ” l’anarque coloniale”. Raison pour laquelle, elle qui abrite la base de Boko Haram n’a pas été associée au projet.

D’où la colère de Deby.

En 2020, lors d’une bataille au lac Tchad, comme il le fait souvent, Itno va sur le front de lutte contre Boko Haram où est capturé par son armée, 58 terroristes de la secte et les ramène triomphalement à Ndjamena…

Colère des USA.

Les prisonniers vont subir des tortures inimaginables. 44 d’entre eux succomberont. Idriss Deby va “jeter” 40 corps dans une fosse commune et faire autopsier. Que 4 corps.

Sous le couvert des droits de l’homme, l’ambassadeur des USA et le Représentant de l’Union Européenne vont montrer leur mécontentement…

Pour le contenter, le Premier Ministre français Jean Castex et la Ministre des armée Florence Parly, ont dûs ravaler leur fierté et accepté d’aller passer le reveillon de la Saint Sylvestre avec le Général Deby. Il a admis de revenir à la table du sommet si la France acceptait qu’il soit élevé au rang de MARÉCHAL du Tchad, la plus haute distinction dans l’armée.

Après un réveillon de “sauvage” (Jean Castex), en février, Deby Idriss Itno annonce la participation de son armée à hauteur de 1200 hommes, 1200 hommes de plus à ajouter aux 600 déjà présent dans la régions des 3 frontières.

Ce n’est pas tout!

En lybie voisine, les combats font rage pour le contrôle des ports pétroliers. Plusieurs factions rivales, soutenues par différentes grandes nations, se livrent une bataille sans fin.

Idriss Deby Itno choisi de soutenir le Général Haftar qui dirige une rébellion tribale du sud de la Lybie.

Le 8 août 2020, RFI par le Camerounais Alain Foka, va aborder les sujets qui fâchent.

Mais Deby, avec sa maîtrise légendaire, va faire de cet interview, une accusation et une indexation de la problématique djihadistes qui mine la région.

Le 19 avril 2021, lors d’une réunion, son aide de camp Jouder Acyl, le frère à l’épouse du MARÉCHAL, aide de camp de ce dernier, va, avec d’autres membres de la garde présidentielle, s’introduire dans une salle où se tenait une réunion, pour un périple meurtrier.

7 généraux vont être touchés alors qu’ils étaient assis. 4 vont mourir sur le coup. Les gardes du Maréchal vont composer un bouclier humain pour le couvrir en essayant de le sortir avec une riposte.

Idriss Deby Itno reçoit 23 impacts de balles dont 2 dans le dos, 1 a la mâchoire, 4 à la jambes, et plusieurs impacts au torse.

Mouhamadou Soumahoro

Journaliste d’investigation

Enquêtemedia

“Son assassin est connu et en fuite.. ainsi que son épouse en exile dans une capitale voisine.Nous y reviendrons dans le prochain épisode,” a Précisé le confrère .

Sapel MONE

