Décès d’un animateur d’une radio de proximité de Duékoué

Le célèbre animateur de la radio de proximité ”La voix du Guémon” Alain Longué a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 15 mai au dimanche16 mai 2022, à l’hôpital général de Duékoué des suite d’une longue maladie.

De son vrai nom Longué kakemin Alain Broussard, l’illustre disparu fut de ceux qui ont porté sur les fonts baptismaux de la radio locale la voix du Guémon en 2007 où il a exercé avec passion son métier jusqu’à ce qu’il passe de l’autre côté du rideau.

Selon Durand Monpero, collègue et ami intime du disparu, Alain Longué était un monsieur beaucoup taquin, humoriste, sympathique, ouvert à tous et, par dessus tout, amoureux fou de son métier. (…) Il a commencé sa carrière en tant que footballeur, ensuite, il s’est essayé dans le négoce du café et cacao avant de se convertir définitivement au journalisme.

Les obsèques de Longué sont prévues pour se tenir sur trois jours, du vendredi, 3 juin au dimanche 5 juin à Duékoué. La levée de corps se fera le vendredi 3, suivie d’une veillée à l’esplanade de la radio communale ” La voix du Guémon “. Son inhumation se fera le samedi, 4 juin au cimetière municipal de Duékoué.

Alain Broussard Kakemin Longué était issu d’une famille de 15 enfants dont il était le troisième-né. Il est originaire de Bin-ouin, dans le département de Danané

Comments

comments