DÉFAITE DES ÉLÉPHANTS, DIDIER DROGBA DONNE DES SOLUTIONS

Première défaite des Ivoiriens dans la CAN 2023. Le jeudi 18 janvier 2024, les Éléphants footballeurs se sont inclinés face aux Super Eagles du Nigéria lors de leur deuxième match de poule.

1 but à 0. Les Éléphants de Côte d’Ivoire sont tombés face à leurs adversaires du Nigeria en début de soirée du jeudi 18 janvier 2024. Cette défaite est la première dans cette Coupe d’Afrique des nations qui se déroule chez eux.

Cette défaite compromet également les chances de qualification de la Côte d’Ivoire. Le pays hôte du tournoi perd la première place du groupe A et se retrouve troisième avec 03 points derrière la Guinée équatoriale et le Nigeria.

Pour les pachydermes ivoiriens, il faut remonter la pente face à la Guinée équatoriale, leur prochain adversaire. Mais à quel prix ? L’ex-international ivoirien Didier Drogba a sa petite idée.

« La Guinée équatoriale est désormais leader du groupe A à égalité avec le Nigeria. Elle devient donc un adversaire difficile à jouer. Ce ne sera pas un match facile », fait remarquer l’ancien capitaine des Eléphants.

Pour Drogba, il faut se refaire le moral et aller de l’avant.

« On n’a jamais gagné une CAN facilement. On la gagne dans la difficulté. Ça a toujours été des critiques autour de la sélection, que ce soit en 1992 ou en 2015. Donc ils (les joueurs) doivent garder cela en tête pour rester concentrés, pour rester lucides. Il faut gagner le prochain match, il faut se qualifier. Il faut finir deuxième, finir meilleur troisième ou peut-être reprendre la tête, on ne sait jamais. Il faut juste se qualifier. Le prochain tour, ce sera une autre paire de manches », conseille l’ex-international ivoirien.