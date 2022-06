Déguerpissement des zones à risques : Bouaké Fofana encore auprès des populations cibles pour les convaincre de quitter les lieux

Le ministre Bouaké Fofana s’est rendu dans des zones à risques pour convaincre les populations de quitter les lieux .

Sauf changement de dernière minute, l’opération du ministère de l’hydraulique, de l’assainissement et de la salubrité visant à déguerpir les populations des zones à risques d’éboulement et d’inondation, dans les communes du District d’Abidjan, démarrera le samedi 5 juin 2021. À l’approche de cette opération baptisée “Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risques”, le ministre Bouaké Fofana a fait un dernier passage sur certains des sites concernés, pour inciter les populations à les quitter.

En compagnie des structures techniques en charge de la réalisation de l’opération, il s’est notamment rendu à Abobo Cloetcha 1, 2 et Désert, puis à Akouedo dans la commune de Cocody.

Saison des pluies : le ministre Bouaké Fofana exhorte les populations à quitter les sites à risque

Sur chacun de ces sites, le ministre Bouaké Fofana a appelé les populations à quitter les lieux.

« À partir de maintenant, il peut avoir une grosse pluie. C’est ce que nous disent les prévisions de la Sodexam (…). Et cela peut arriver de jour comme de nuit. Vous êtes dans une zone à risques. (…) Cette opération ne va plus s’arrêter. Nous irons jusqu’au bout pour sauver des vies humaines. Elle se poursuivra même après la saison des pluies, puisque nous voulons faire des travaux d’aménagement dans ces zones pour les mettre hors de danger. C’est pour cela que nous voulons faire cette opération de façon définitive. Il faut que ceux qui sont dans ces zones là partent. Après, nous pourrons négocier. On pourra voir ce que le gouvernement va faire pour accompagner les gens. Mais il ne faut pas rester dans sa maison, quand on est au bord d’un ravin, pendant qu’il pleut », a conseillé le ministre Bouaké Fofana

