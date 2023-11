Dépigmentation infantile : La nouvelle tendance à Abidjan

Pratique décriée dans le monde et particulièrement en Afrique noire, à cause de son exposition aux multiples maladies, notamment celles de la peau. La dépigmentation se définit comme l’ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau avec des produits cosmétiques.

En Côte d’Ivoire, elle est pratiquée par les adultes particulièrement les femmes. Une enquête menée en 2014 par l’Ong « Christ en mouvement », section Côte d’Ivoire (CEM-CI), a révélé que dans le but d’obtenir une peau plus claire, près de 60% des femmes utilisent des produits éclaircissants qui contiennent du mercure, des corticoïdes, de la vitamine A et de l’hydroquinone…

Une récente enquête menée de janvier à juin 2023, montre qu’il existe 63% de cas de dépigmentation dans les régions du Lôh-Djiboua et de l’indénié Djuablin.

Au dire de Doh Marcellin, premier responsable de ladite Ong, dans ce taux, figurent des femmes enceintes qui utilisent des produits dans l’intention de donner naissance à des bébés de teints clairs. « D’autres parents administrent volontairement des produits éclaircissants pour décaper la peau de leurs enfants », a-t-il révélé.

Des propos qui indiquent bien que la dépigmentation gagne du terrain chez les enfants et devient un problème de santé publique en Côte d’Ivoire.

En effet, âgés respectivement de 5 ans et 2 ans, Maeva et Louis, son frère cadet, présentent de nombreuses taches sur leur corps. La couleur de peau de leur visage est différente de celle de leurs mains. Que dire de celle de leurs membres inférieurs ? Elle est encore plus foncée.

Ces enfants nés d’un père de teint noir et d’une mère légèrement claire sont victimes de l’effet de mode dans la capitale économique ivoirienne. Il faut absolument obtenir un teint « choco » comme le disent certains Ivoiriens dans l’argot ‘’nouchi’’. « C’est juste un gel douche et du lait pour enfant à base de carotte et de papaye que j’utilise pour nettoyer et rendre plus éclatant le teint de mes enfants… », affirme dame Nina T., salariée dans une entreprise de la place. Elle croit que le teint clair est le meilleur au monde.

Résidant à Cocody, un quartier huppé d’Abidjan, Aline R. est convaincue qu’il n’y a pas de mal à vouloir donner un teint éclatant à son ‘’boud’chou’’ qui fait la maternelle.

Selon cette jeune dame, les produits qu’elle utilise pour sa fille de 4 ans n’ont rien d’agressifs, surtout qu’elle les achète dans un espace dédié aux produits cosmétiques pour enfants. « J’utilise les mêmes produits depuis qu’elle a 12 mois. Et mon bébé ne passe pas inaperçu grâce à son beau teint. Beaucoup de parents aimeraient que le teint de leurs enfants soit éclatant comme celui de ma “Dana” », dit-elle avec fierté sans se soucier des effets secondaires immédiats et ceux à long terme.

Comme elle, de nombreux parents sûrement par ignorance exposent leurs enfants à la dépigmentation.

Dans la commune de Koumassi, les enfants du couple D.K., ne sont pas épargnés. Ces enfants âgés de 5, 7 et 11 ans ont des taches noires sur les doigts et les coudes. Au niveau des pieds, des plaques sont visibles. Leur mère avance ne pas savoir que le lait acheté au magasin pouvait changer le teint de ses enfants. « La présence de l’hydroquinone n’est pas mentionnée sur les produits pour enfants. C’est seulement après l’utilisation que nous nous sommes rendus compte », dit-elle pour se justifier. À l’entendre, la plupart des parents ne sont pas fautifs du changement de teint des enfants. La faute incombe aux producteurs et surtout au gouvernement qui laisse entrer ces produits sur le territoire ivoirien.

Toutefois, elle soutient que si ces produits ont envahi le marché ivoirien, c’est peut-être parce qu’ils ne sont vraiment pas nocifs pour les enfants contrairement à ce que disent certaines langues.

Que disent les experts ?

La Côte d’Ivoire ne dispose pas encore de chiffre en matière de dépigmentation infantile, car aucune étude n’a été menée dans ce sens. Cependant, des cas ont été signalés dans des différents centres de santé à Abidjan, indique le Professeur Mamadou Kaloga, dermatologue au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville. « Nous avons eu à soigner des enfants pour les effets et complications liées à la dépigmentation cosmétique », dénonce-t-il. Avant de déplorer qu’en Côte d’Ivoire, la dépigmentation se fait malheureusement à tout âge et touche tous les sexes.

Parlant des enfants victimes, ce spécialiste pointe du doigt les parents et tuteurs. Selon lui, ces derniers ont la garde des enfants et sont les seuls responsables de cette déviation qui met en danger la santé cutanée des tout-petits.

À en croire Professeur Mamadou Kaloga, la raison qui motive des parents à pratiquer la dépigmentation cosmétique sur les “gamins” n’est rien d’autre que l’impression de paraître beau et propre lorsqu’on est clair.

Selon lui, les parents se disent qu’il faut à tout prix blanchir la peau de leurs enfants. « Les parents projettent leur désir sur l’enfant qui est innocent. Ce dernier se voit appliquer des produits cosmétiques et n’a rien à dire », a-t-il tristement révélé.

Dédouanant les agents de santé dans cette affaire qui est en train de prendre de l’ampleur, le dermatologue soutient qu’ils n’y sont pour rien. Il fait savoir que leur rôle est de prévenir tout en donnant la bonne information sur les conséquences de cette pratique et de traiter le patient lorsqu’il présente des problèmes de santé.

Par ailleurs, pour lutter efficacement contre ce phénomène de santé publique, il propose une régulation du marché de la cosmétique. « Les autorités ivoiriennes doivent prendre de strictes mesures en vue du contrôle des produits cosmétiques sur le marché ivoirien. Des analyses doivent se faire pour la vérification exacte des composants des produits cosmétiques avant qu’ils ne soient vendus sur les marchés. »

En outre, soutient-il, les populations doivent être sensibilisées aux dangers de cette pratique. Ne négligeant aucun aspect, il fait savoir que l’un des éléments de lutte contre ce phénomène reste pour lui, la publicité.

À Abidjan et dans les grandes villes de la Côte d’Ivoire, de nombreux panneaux publicitaires pour enfants affichent en général des tout-petits de teint clair, métis ou bronzé. Ils « mettent en exergue la beauté et les avantages de la peau claire », souligne-t-il.

Pour lui, faire la publicité des personnes noires particulièrement des enfants aura forcément un impact positif sur les parents dans le choix des produits pour leurs gamins.