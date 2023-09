Dernière étape du 29e Tour de Côte d’Ivoire : Sanogo Abou promet le show à Adzopé

Vainqueur d’étape et maillot jaune à Dimbokro, hier, Abou Sanogo veut finir en beauté, ce matin, chez le Premier ministre, Patrick Achi.

Adzopé a accueilli la 7e et dernière étape du Tour de Côte d’Ivoire, Tour de la Réconciliation doté du trophée Alassane Ouattara, le samedi 23 septembre 2023.

Concernant cette apothéose qui part de Bongouanou à Adzopé pour une course en ligne de 99,7 km, les Éléphants cyclistes leaders du Tour entendent terminer en beauté.

« Chez le Premier ministre, nous devons tout faire pour garder le maillot jaune », a promis le capitaine des Éléphants, Sanogo Abou, après avoir réalisé le doublé le vendredi 22 septembre, à l’étape de Dimbokro, la 6e du Tour, en tant que vainqueur et conservateur du maillot jaune.

Il a parcouru le circuit fermé vallonné de 90 km en 2h34min15s avec une moyenne horaire de 35,01 Km/h. «Toute l’équipe de Côte d’Ivoire a travaillé. Mes coéquipiers ont géré la course. Ils ont neutralisé nos adversaires jusqu’au peloton groupé et j’ai gagné au sprint. Je suis fier de mon équipe et de tout le staff », s’est réjoui celui qui totalise ainsi 3 victoires d’étape et 2 fois maillot jaune. De quoi rassurer les Ivoiriens pour la toute dernière ligne droite.

Le coach Assan Yobouet pas totalement satisfait

L’entraîneur des Éléphants cyclistes n’est pas très satisfait du parcours de ses poulains. Ce, parce qu’une seule seconde sépare le maillot jaune ivoirien, Abou Sanogo, de ses adversaires burkinabè à l’affût.

« Je ne suis pas satisfait à 100 %, car il n’y a pas un écart considérable… Il faut éviter qu’un Burkinabé gagne demain (aujourd’hui) », a-t-il prévenu.

La seule condition pour gagner sereinement ce 29e Tour de Côte d’Ivoire, c’est « de jouer notre va-tout afin que Sanogo puisse franchir la ligne d’arrivée le premier », espère coach Assan.

Les athlètes ivoiriens ont raflé tous les prix, depuis les sprints intermédiaires jusqu’au leader, au terme de cette 6e étape. C’est donc tout naturellement que la Côte d’Ivoire conserve le titre de la meilleure équipe.