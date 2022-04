Des femmes leaders distinguées pour leurs actions de paix dans le Guemon et le Cavally

Abidjan, 26 avr 2022 (AIP)- L’Association pour la promotion de la culture Wê a organisé la célébration des Émeraudes Wê, marquée par la distinction de 30 femmes leaders dont la présidente de la Fondation Afrik’Orizon, Elvire Kissi.

Les opératrices économiques, des actrices communautaires et des cadres des régions du Guémon et du Cavally ont été distinguées dimanche 24 avril 2022, à l’espace Remar sis à Yopougon-Port Bouët 2, pour leurs contributions à la promotion de la culture Wê, l’intégration, à la cohésion sociale et au développement de leurs régions.

Parmi ces trente femmes de valeurs, influentes et lauréates de cette soirée de célébration des émeraudes Wê, figurent la présidente de la Fondation Afrik’Orizon, Elvire Kissi, l’actrice du cinéma ivoirien, Gbazé Thérèse, la commissaire générale Akinhindy Festival, Viviane Bah, l’animatrice de la Chaîne A+ Ivoire, Yann Bahou, Maman Boya. Quant à la célèbre chanteuse et danseuse Feu Marie Rose Guiro, elle a été décorée à titre posthume.

A côté de ces femmes leaders des régions du Guémon et du Cavally, la Sénatrice de la région de la Nawa, Laure Baflan Donwahi, par ailleurs maire de la commune de Mayo, a été désignée Émeraude d’Or 2022. La Sénatrice a également profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude à l’initiatrice tout en exprimant son affection pour la culture Wê.

La nuit des Emeraudes Wê est une initiative de l’Association pour la promotion de la culture Wê qui vise à valoriser et honorer les femmes leaders Wê qui contribuent par leurs actions au développement de leur région. Cette cérémonie a été patronnée par la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto et présidée par le chef central des Wê de la commune de Yopougon, Guinbohi Denis.

Comments

comments