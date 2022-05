Des instituteurs admis à la retraite célébrés à Issia

Vingt-cinq enseignants de l’inspection de l’enseignement préscolaire et primaire d’Issia 1 admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été célébré, vendredi 13 mai 2020 à la salle des fêtes de la mairie d’Issia..

La célébration de ces instituteurs dont certains totalisent plus de 30 ans de service et 42 ans pour d’autres est une initiative de la mutuelle des enseignants du préscolaire et du primaire d’Issia (MEPPI).

Pour le président de la MEPPI, Tahé Mua Patrice, le rêve ou le désir de chaque travailleur d’être célébré avant l’admission à la retraite est réalisé sur le plan local à travers une reconnaissance publique du mérite.

Des diplômes d’honneur, des lots de cadeaux ont été remis aux récipiendaires en plus d’une enveloppe à chacun.

Le bilan assez positif de chacun a été dressé. Pour l’inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire d’Issia 1, Gnonsian Théodore cette célébration est une manière de reconnaitre aux yeux de tous, “les actes de courage et de détermination accomplis le long de chaque carrière”. Cette initiative est à sa deuxième édition après celle de 2018.

