Des responsables d’ONG formés à la vie associative et aux techniques de plaidoyer à Daloa

La président de l’Ong Gnouwiéta de Daloa, Kouamé Josiane et son directeur exécutif, Akassi Delmas, ont procédé, samedi 14 mai 2022, à la formation à la vie associative et aux techniques de plaidoyer des responsables de trois Ong et de cinq associations communautaires locales.

La séance de formation a été organisée pour restituer les enseignements d’un atelier de renforcement des capacités organisé du 26 au 30 avril, à Abidjan, par l’Association Speak Up Africa, basée à Dakar (Sénégal), dans le cadre de son projet « La voix des femmes ».

Ce projet vise à outiller les femmes à créer et à gérer d’associations, ainsi qu’à mener des plaidoyers afin de leur permettre de faire entendre leur voix, a expliqué à l’AIP, Mme Kouamé, qui a participé à l’atelier d’Abidjan.

L’Ong Gnouwiéta a été créée en décembre 2009 pour contribuer à la promotion des droits de la femme et de la jeune fille, rappelle-t-on.

