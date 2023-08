Des soldats burkinabè déployés au Niger pour soutenir les auteurs du coup d’Etat ? Attention à cette vidéo décontextualisée

L’ultimatum des dirigeants de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), exigeant le retour à l’ordre constitutionnel au Niger sous peine d’utiliser la “force”, a pris fin le 6 août 2023. Le lendemain, l’armée malienne a annoncé l’envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d’une délégation officielle conjointe, en “solidarité” avec le Niger. Dans ce contexte, des messages viraux partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux prétendent dévoiler le “premier contingent” de soldats burkinabè au Niger, vidéo à l’appui. Ce document est toutefois trompeur : plusieurs indices visuels permettent d’attester que les militaires sur ces images sont des Camerounais, se déplaçant dans la capitale de leur pays, Yaoundé.

Sur cette vidéo d’une durée de 41 secondes, des militaires en treillis, coiffés de bérets rouge bordeaux et armés de mitraillettes, avancent groupés sur une route bétonnée. Leurs visages sont masqués et un homme en uniforme de policier se trouve à leurs côtés.

“ALERTE INFO : L’ultimatum de la CEDEAO qui expire ce soir à minuit, pour joindre l’acte à la parole, le #BurkinaFaso #Ibrahimtraoré a déjà envoyé son 1er contingent au #Niger. #Le_sahel #independance .

Publié le jour de la fin de l’ultimatum posé par la Cedeao, regroupant 15 pays d’Afrique occidentale (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo), ce post a été partagé plus de 6.000 fois en 48h sur le réseau social.

Cependant, ces images n’ont pas été filmées au Burkina Faso, mais au Cameroun. Les investigations menées par l’AFP ont permis de collecter plusieurs éléments visuels qui en attestent : les uniformes des militaires sont ornés du drapeau du Cameroun et ces soldats, dont la localisation a été recoupée sur Google Maps, se trouvent dans la capitale de leur pays, Yaoundé.

Une vidéo diffusée par un relais de propagande prorusse

Relayées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, certaines de ces images portent le logo d’Afrique Media , une chaîne TV basée au Cameroun, partenaire de Russia Today qui se fait le relais des actions du groupe paramilitaire Wagner sur le continent africain. Sur son compte TikTok , Afrique Media diffuse des dizaines de vidéos de propagande prorusse, mettant notamment scène de hauts-responsables russes.

Le patron de ce groupe de presse, Justin Tagouh, est connu pour avoir des positions ouvertement anti-occidentales (lien archivé ici). Une photographie de lui serrant la main du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, en marge du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, circulait notamment sur le réseau social VK le 27 juillet

Dans la section commentaires, l’auteur de la publication sur X renvoie vers le lien de la vidéo postée sur YouTube par Afrique Media, prétendant que cet organe “n’a pas l’habitude de poster des fake News” :

Le document a cependant été supprimé par la chaîne et l’AFP n’a pas été en mesure de retrouver une version archivée de la vidéo sur son site.