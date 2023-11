Développement de l’offre de Loisirs : Isabelle Anoh visite deux nouveaux parcs d’attraction à Yamoussoukro

La Directrice générale des Loisirs, sur instruction du Ministre Siandou Fofana, a effectué, le 9 novembre 2023, une visite de deux nouveaux parcs récemment ouverts dans la capitale politique du pays.

« Haliat Parc » et « Yakro parc » sont les derniers-nés des parcs de loisirs qui étoffent l’offre ludique ivoirienne et accroissent l’attractivité touristique de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, fleuron de la destination « Sublime Côte d’Ivoire ». C’est donc dans cette veine que Mme Isabelle Anoh, Directrice générale des loisirs (DGL), sur instruction du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a effectué une visite desdits établissements, le jeudi 9 novembre, en compagnie de ses collaborateurs, rapporte une note d’information de la direction de générale des loisirs.

Selon Isabelle Anoh, cette immersion, à quelques semaines de la tenue en terre ivoirienne de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), événement sportif d’appel du tourisme et des loisirs dont Yamoussoukro est l’une des 5 villes-hôtes, est une opportunité pour la tutelle d’encourager les opérateurs privés, certes, mais aussi et surtout, l’occasion de leur réaffirmer l’importance de se conformer aux obligations régaliennes.

En effet, la Directrice générale des Loisirs, a tenu à situer le cadre juridique et réglementaire pour l’exercice d’activités ludiques, dont le strict respect est le gage de la réalisation de l’ambition de la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d’Ivoire », visant à faire de la destination ivoirienne un hub du divertissement et des loisirs de la sous-région ouest-africaine, mais aussi, un secteur viable et fiable pourvoyeur d’emplois, selon la vision du Ministre Siandou Fofana, permettant d’établir la Côte d’Ivoire comme un pays à vocation touristique avec les loisirs comme un vivier intarissable, et ce, dès 2025 !