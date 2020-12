DGDI: Cinq personnes dont 2 Libanais, 1 Malien et 2 Gabonais prisonnées pour une histoire de faux passeports délivrés

DIG/ La Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) vient de démanteler dans ses services, un réseau parallèle d’établissement de vrais-faux passeports impliquant deux sujets libanais naturalisés gabonais (Georges Ondo A. Ekia Adèle Thoma et Abbas Abagha Chehab), 3 maliens (Konaté Lahassane, Issou Diawara et Mamadou Kanoté) et 4 Gabonais dont le capitaine Junior Thierry Otsobogo, chef de service passeport à la DGDI.

Ces derniers auraient délivré plus de 120 passeports à partir de faux documents.

Les prévenus ont été arrêtés et présentés, le 4 décembre 2020, devant le procureur de la république.

Après audition, 5 d’entre eux ( 2 Libanais, 1 Malien et 2 Gabonais) ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour faux et usage de faux.

