Diplomatie: La CEDEAO regrette l’expulsion par le Mali de son représentant spécial dans le pays

Après que les autorités du Mali ont pris la décision d’expulser le représentant de la CEDEAO du son territoire, l’organisation sous régionale a réagi mercredi pour regretter cette décision tout en assurant qu’elle reste engagée pour la réussite de la transition.

« La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) regrette la décision prise par les Autorités de la Transition du Mali d’expulser son Représentant au Mali, le 25 octobre 2021 », a indiqué la Communauté économique des Etat de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), dans un communiqué.

« Cette décision extrême intervient dans une période importante et délicate caractérisée par l’accompagnement de la transition politique au Mali par la CEDEAO et les autres partenaires dans un contexte sécuritaire complexe. Elle intervient également alors que le processus de rappel du Représentant à la Commission était déjà engagé pour assurer son remplacement dans les meilleures conditions », a-t-elle indiqué soulignant que « la Commission de la CEDEAO reste engagée et continuera à déployer ses efforts pour appuyer une transition réussie et apaisée au Mali ».

Plus tôt cette semaine, les autorités du Mali ont déclaré le représentant spécial de la CEDEAO, persona non grata « au vu de ses agissements incompatibles avec son statut ». « Cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l’intéressé à travers sa hiérarchie. En conséquence, un délai de 72 heures lui est accordé pour quitter le territoire national », avait indiqué un communiqué du gouvernement malien.

