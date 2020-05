Donald Trump : “le Covid-19 a permit au monde entier de respecter l’Afrique”

On peut dire que le Coronavirus qui frappe le monde depuis maintenant 5 mois, a fait plus de ravage en Europe, en Asie et en Amérique, bien plus qu’en Afrique ou selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il était attendu des millions de cas.

On se pose la question de savoir : pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a telle autant exagérée ? Ou peut-être était-elle mal informée sur le virus ? Nous pouvons cependant nous permettre d’en douter.

Nous savons bien que Donald Trump, a mis fin au financement de l’OMS, et qu’il accuse l’Organisation de comploter avec la Chine.

Le Madagascar a récemment trouvé un remède contre le coronavirus, appelé le Covid-Organic, le remède n’est pas encore certifié par l’Organisation Mondiale de la Santé, n’empêche que plusieurs pays l’on déjà commander y compris les Etats-Unis qui encourage l’initiative malgache, et par la même occasion donne plus de crédibilité au continent.

« Il est temps pour les Africains de prendre conscience qu’ils ont une part à jouer dans l’avenir du Monde ».

