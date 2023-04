Dopage : le Kenya renforce encore ses contrôles

Le gouvernement kenyan prévoit de renforcer ses capacités d’enquête et de contrôle afin de lutter contre le nombre croissant de cas de dopage parmi les athlètes du pays.

“Le ministère a déclaré la guerre totale à toutes les formes de tricherie dans le sport”, a déclaré jeudi Ababu Namwamba, ministre kenyan des sports, lors d’une conférence de presse à Nairobi.

Sarah Shibutse, qui dirige l’agence anti-dopage kényane, et Jackson Tuwei, le patron de l’athlétisme kényan, lui ont remis un rapport précis sur les tests pratiqués ces derniers mois.

“La raison pour laquelle nos cas ont également été nombreux est peut-être que nous effectuons des tests plus efficaces et plus nombreux que n’importe qui d’autre à l’échelle mondiale, a tenu à rappeler Ababu Namwamba. _Je pense que le Kenya est vraiment dans le peloton de tête en termes de niveau, de fréquence et de capacité de contrôle du dopage._L’objectif est de 3 445 tests par an pour 37 900 athlètes et le personnel d’encadrement des athlètes avant la fin de l’exercice financier 2022-2023.”

Selon l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), 67 athlètes kenyans au total – principalement des coureurs de fond – ont été bannis au cours des cinq dernières années pour des infractions liées au dopage.