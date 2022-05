Dr Aubin Kazon, nouveau secrétaire général national de la CNEC

La Coordination nationale des Enseignants du Supérieur et des chercheurs de Côte d’Ivoire (CNEC), a plébiscité, samedi 14 mai 2022, son nouveau secrétaire général national, Dr Aubin Kazon, par ailleurs maître-assistant à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, à l’issue du troisième congrès ordinaire, tenu à l’amphithéâtre du District de l’Université de Cocody.

Candidat unique, Dr Kazon succède ainsi à l’ex-secrétaire général national, Johnson Kouassi Zamina, qui a dirigé la CNEC depuis 2014 soit deux mandats à son actif.

Le nouveau patron de la CNEC a rendu hommage à son prédécesseur pour ses actions à la tête du syndicat notamment les acquis obtenus lors de sa mandature et méthodes de gestion de l’organisation syndicale.

L’enseignant-chercheur, Dr Aubin Kazon a promis, au cours de sa mandature de trois ans, la consolidation des acquis et la révision de la démarche de son organisation syndicale dans la revendication et la lutte, et travailler au retour des fondamentaux notamment l’unité au sein des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d’Ivoire.

« Je place mon mandat sous le sceau de la cohésion au sein de notre syndicat et au rassemblement des enseignants et des chercheurs de Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré.

Dr Aubin Kazon était le secrétaire général de la section de la CNEC de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, a-t-on appris

Comments

comments