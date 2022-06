Echanges fructueux entre Dominique Ouattara et Isabelle Moreno

Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, a reçu en audience Madame Elisabeth Moreno, ex-Ministre de l’égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances de la France, le mardi 31 mai 2022, à la résidence Présidentielle de la Riviera Golf.

Autonomisation des femmes: Dominique Ouattara partage son expérience avec Isabelle Moreno

Les échanges ont porté, lors de cette rencontre, sur l’autonomisation des femmes, l’entreprenariat des jeunes, et aussi sur la diaspora. Durant près d’une heure, la Première Dame et son hôte ont échangé sur ces différentes thématiques. A la sortie d’audience, l’ex-Ministre Français de l’égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances a bien voulu lever un coin de voile sur l’objet de sa visite.

« Ce qu’on peut retenir de cette audience, c’est que les femmes de Côte d’Ivoire ont la chance d’avoir de telles ambassadrices avec Madame la Première Dame qui a mis en place des choses pour permettre aux femmes de pouvoir entreprendre notamment les solutions de microcrédits. Et je sais que l’entreprenariat est un axe de développement pour les femmes, extrêmement important qui leur permet d’avoir leur autonomie économique et financière. Ensuite, nous avons parlé de la jeunesse, notamment de la jeunesse africaine qui est extrêmement dynamique. Mais surtout la jeunesse ivoirienne qui entreprend, qui créée et qui innove. Nous avons également parlé des membres de la diaspora qui sont soit des ivoiriens, soit des franco-ivoiriens et qui décident à un moment donné de leur vie de revenir travailler et vivre en Côte d’Ivoire.

Je trouve que la Côte d’Ivoire est un magnifique exemple d’abord de cette capacité qu’ont les diasporas à créer des ponts entre la Côte d’Ivoire et la France, mais également, ces relations extrêmement fortes entre la Côte d’Ivoire et la France qui existent depuis de très nombreuses années et qui aujourd’hui, plus que jamais dans une période de crises aussi importantes que celles que nous connaissons, nécessitent énormément de solidarité et je pense que la France et la Côte d’Ivoire ont toujours su montrer qu’elles étaient solidaires l’une envers l’autre lorsque. C’était nécessaire », a expliqué Madame Moreno après la rencontre avec Dominique Ouattara.

Notons que Madame Elisabeth Moreno est en lice pour l’élection législative en France. Elle est la candidate de la majorité présidentielle aux élections législatives pour représenter les français de la 9ème circonscription qui est composée du Maghreb et l’Afrique de l’Ouest

